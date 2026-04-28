Popolizio con Furore Corpo a corpo con la parola
Un corpo a corpo con la parola. Fra i cuori gonfi di rabbia degli umili. Mentre tutto intorno crolla. O brucia. Massimo Popolizio torna a " Furore " di John Steinbeck. Un assolo agile. Che questa volta ripassa a Milano ospite del Franco Parenti, da oggi a domenica in Sala Grande. Un monologo. Che Emanuele Trevi ha tratto da quello che è forse il romanzo simbolo della Grande Depressione (anni 30). Nato da un’inchiesta sul campo dello stesso Steinbeck, una serie di articoli che documentavano le condizioni di vita di tutta una fascia di popolazione divenuta improvvisamente povera. Centinaia di migliaia di persone. Per lo più bianche, protestanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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