Oblò | con Teatro Prova la parola prende corpo

Oblò ha aperto la quarta edizione con un evento che ha coinvolto il pubblico in modo diretto e vivace. La causa è l’entusiasmo del teatro di sperimentare nuove forme di comunicazione, portando la parola a prendere forma davanti agli occhi degli spettatori. Durante l’iniziativa, attori e partecipanti hanno interagito tra loro, creando un’atmosfera di scoperta e curiosità. La scena si è arricchita di momenti spontanei e coinvolgenti, pronti a sorprendere.

Con l'entusiasmo di chi aspetta di scoprire cosa si nasconde sotto la carta colorata di un regalo, Teatro Prova inaugura la quarta edizione di OBLÒ. La rassegna per il pubblico giovane e adulto, nata nel 2022, giunge alla vigilia del suo primo lustro definendo il proprio orientamento artistico: dare corpo alla parola. Il filo conduttore della stagione trasforma l'astrazione del linguaggio in un'esperienza sensoriale e materica attraverso 5 appuntamenti principali: CROSSROADS sabato 28 febbraio ore 20:30 La rassegna si apre con un reading-concerto dove la "parola-musica" vibra sopra e attorno al blues.