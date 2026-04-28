Pontelongo stanziati 600mila euro a sostegno della barbabietola
La Regione ha approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 600 mila euro a favore delle coltivazioni di barbabietola. La decisione è stata adottata oggi, 28 aprile, su proposta dell’assessore all’Agricoltura. La somma sarà destinata a supportare gli agricoltori coinvolti in questa produzione. La delibera è stata approvata durante una riunione del consiglio regionale.
Con una delibera approvata oggi, 28 aprile, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Dario Bond, la Regione ha stanziato 600.000 euro a sostegno dei bieticoltori per la campagna 2026, mentre resta aperto il confronto sul futuro produttivo dello zuccherificio di Pontelongo, attualmente fermo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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