Pontelongo stanziati 600mila euro a sostegno della barbabietola

La Regione ha approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 600 mila euro a favore delle coltivazioni di barbabietola. La decisione è stata adottata oggi, 28 aprile, su proposta dell’assessore all’Agricoltura. La somma sarà destinata a supportare gli agricoltori coinvolti in questa produzione. La delibera è stata approvata durante una riunione del consiglio regionale.