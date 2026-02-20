Barbabietola da zucchero | il sostegno accoppiato al reddito per superficie è un rilevante contributo al mantenimento della filiera

Coprob Italia Zuccheri ha annunciato un nuovo supporto economico per i coltivatori di barbabietola da zucchero, legato al numero di ettari coltivati. La misura mira a rafforzare la produzione nazionale di zucchero, che rappresenta una fetta importante del mercato italiano. La decisione arriva dopo l’approvazione di recenti incentivi governativi dedicati alla filiera. La proposta mira a garantire stabilità e sostenibilità ai coltivatori coinvolti nel settore. La proposta sarà implementata a partire dalla prossima stagione agricola.

«Questa decisione, molto concreta – presa in questo particolare momento storico che vede periodici squilibri nell'andamento altalenante del mercato dello zucchero a causa di molteplici variabili – consente ad una filiera strategica di guadagnare un rilevante beneficio destinato all'azienda agricola che oggi vive fasi di sofferenza: sia per la scarsità produttiva causata perlopiù delle ripercussioni più negative degli effetti del cambiamento climatico in atto, sia all'impossibilità di poter impiegare molecole come principi attivi in grado di difendere le proprie colture (negli ultimi 20 anni, a livello comunitario sono stati eliminati ben 33 principi attivi che permettevano la difesa della barbabietola).