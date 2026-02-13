Caro energia | 315 milioni stanziati bonus da 90 euro e sostegno per famiglie e imprese a rischio bollette

Il governo italiano ha deciso di stanziare 315 milioni di euro per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte ai rincari delle bollette energetiche, con un bonus di 90 euro riservato ai beneficiari del bonus sociale e altre misure mirate a ridurre l’impatto delle tariffe più alte.

Caro Energia: 315 Milioni per Bonus e Misure a Sostegno di Famiglie e Imprese. Il governo italiano ha stanziato 315 milioni di euro per un intervento a sostegno del settore energetico, prevedendo un bonus di 90 euro per i titolari del bonus sociale e ulteriori misure per famiglie e imprese. L’obiettivo è mitigare l’impatto del caro energia, in un contesto europeo caratterizzato da difficoltà strutturali e volatilità dei prezzi. La misura, discussa al Consiglio dei Ministri, mira a sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale. Un Contesto Complesso e la Ricerca di Soluzioni. La decisione del governo arriva dopo mesi di discussioni sulla necessità di un intervento per arginare l’aumento dei costi energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha parlato con la stampa a ridosso dell’incontro del Consiglio europeo a Aiden Biessen in Belgio. Oltre all’impegno degli Stati per trovare soluzioni per il caro prezzi dell’energia e un impegno comune per c - facebook.com facebook