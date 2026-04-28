Pontedera visita del presidente della Repubblica | modifiche a traffico e sosta

Giovedì 30 aprile 2026, si terrà una visita ufficiale del presidente della Repubblica a Pontedera. In occasione dell'evento, saranno apportate modifiche alla viabilità e alla sosta nelle zone interessate. La polizia locale ha comunicato che alcune strade saranno chiuse o deviate, e sono previste limitazioni alla circolazione per garantire la sicurezza dell’evento. La circolazione potrebbe subire variazioni fino al termine delle attività programmate.

Pontedera, 28 aprile 2026 - Giovedì 30 aprile 2026 è prevista la visita ufficiale nella città di Pontedera del Presidente della Repubblica, evento di eccezionale rilevanza istituzionale che comporta l’adozione di misure straordinarie di sicurezza e di ordine pubblico, con modifiche temporanee della sosta e della circolazione veicolare nelle aree interessate dal passaggio e dalla permanenza delle autorità istituzionali, disciplinate con ordinanza n. 3642026 del Comandante della polizia locale. In particolare, in viale R. Piaggio, dall’intersezione con via Hangar (rotatoria) all’intersezione con via Roma, dalle ore 18:00 di mercoledì 29 aprile...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, visita del presidente della Repubblica: modifiche a traffico e sosta Notizie correlate Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a PontederaIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pontedera il prossimo 30 aprile. Marcia della pace: le modifiche a traffico e sostaProgrammata per sabato 7 marzo la marcia della pace con interessamento del centro storico, dai bastioni alla parte alta: sono istituiti i divieti di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aspettando il Presidente Mattarella. Parte del programma da svelare; Il Presidente Sergio Mattarella a Pontedera per la festa dei lavoratori; Arriva Mattarella, viale blindato ma scuole aperte; Il ritratto di Liliana Segre nella biblioteca comunale di Pontedera. Mattarella torna a Pontedera, la visita alla vigilia del 1 Maggio. Franconi: La aspettiamo PresidentePontedera, 9 aprile 2026 - «La aspettiamo Presidente». Il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, accoglie la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, atteso nella città della Vespa ... lanazione.it Il presidente Sergio Mattarella a Pontedera per la festa dei lavoratoriPONTEDERA. Il prossimo 30 aprile, Pontedera si appresta a vivere una giornata storica che vedrà la città sotto i riflettori dell’intero Paese. In occasione della vigilia della Festa dei Lavoratori, il ... msn.com Idraulico disponibile a Pontedera e dintorni Offro interventi per lavori idraulici in casa, tra cui: Perdite d’acqua Scarichi e WC Rubinetti e docce Scaldabagni Disponibilità in giornata (in base agli impegni) Preventivi chiari Lavoro con serietà facebook 80 anni Vespa, a Pontedera street art e installazioni luminose per lo scooter mito. Negli spazi esterni della Fondazione Piaggio le opere di sei artisti toscani #ANSA x.com