Marcia della pace | le modifiche a traffico e sosta

Sabato 7 marzo si svolgerà una marcia della pace che coinvolgerà il centro storico, attraversando i bastioni e la zona alta della città. Per l’occasione, dalle 17:30 alle 19:30, sono stati introdotti divieti di transito e di sosta, con rimozione forzata, in corso Italia tra via Spinello e via Roma, oltre che in piazza San Jacopo. Le modifiche alla viabilità riguardano le aree interessate dal percorso dell’evento.

Programmata per sabato 7 marzo la marcia della pace con interessamento del centro storico, dai bastioni alla parte alta: sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione dalle 17:30 alle 19:30 in corso Italia nel tratto compreso tra via Spinello e via Roma e in piazza San Jacopo e dalle 17:30 alle 21:30 in via Ricasoli inclusa l’area antistante al sagrato del duomo. Vietato accedere anche in viale Bruno Buozzi provenendo da via Antonio da Sangallo via Gianfrancesco Gamurrini. Dalle 18 alle 21, durante il corteo, è sospesa la circolazione veicolare lungo il percorso da piazza San Jacopo, corso Italia fino a via Seteria, piazza Grande, via Vasari, via dei Pileati, via Ricasoli e arrivo a ridosso della cattedrale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Sabato la marcia della pace: le modifiche a traffico e sostaArezzo, 5 marzo 2026 – Programmata per sabato 7 marzo la marcia della pace con interessamento del centro storico, dai bastioni alla parte alta: sono...

Modifiche a traffico e sosta da lunedì 15 dicembreLavori stradali in via Giuseppe Ungaretti lunedì 15 e martedì 16 dicembre in orario 8:30 - 18:30 con divieto di sosta con rimozione dall’incrocio con...

Marcia della Pace Perugia Assisi 2025

Aggiornamenti e notizie su Marcia della.

Temi più discussi: Città di Castellanza : Quarta Piccola Marcia per la Pace; 6ª Marcia della Pace; Torna la Piccola Marcia della Pace: cammino lungo la Valle Olona per dire Non c’è pace senza diritti; L'I.C. Boville Ernica, parteciperà alla Marcia della Pace Perugia – Assisi il 12 ottobre.

Sabato la marcia della pace: le modifiche a traffico e sostaArezzo, 5 marzo 2026 – Programmata per sabato 7 marzo la marcia della pace con interessamento del centro storico, dai bastioni alla parte alta: sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimo ... lanazione.it

Se vuoi la pace, prepara la pace: torna la Marcia per la Pace ad ArezzoLa terza edizione dell’evento sarà sabato 7 marzo, con partenza alle 18.00 da piazza San Jacopo. L’iniziativa, promossa dalla Rete Aretina Pace e Disarmo, unirà associazioni, movimenti e cittadini ... arezzonotizie.it

QUASI DUECENTO ALLA MARCIA DELLA PACE ORGANIZZATA DA CAMMINARE LENTAMENTE. PIANTATO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNINA L’ALBERO DI KAKI ARRIVATO DAL GIAPPONE. “Il 28 febbraio resterà per sempre nella storia di C - facebook.com facebook