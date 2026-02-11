Castel Gandolfo | Albano Laziale Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri Denunce e chiusura di attività commerciali

Nella notte, i Carabinieri di Castel Gandolfo e Albano Laziale hanno effettuato controlli straordinari sui territori. Sono state denunciate alcune persone e chiuse alcune attività commerciali che non rispettavano le regole. Le forze dell’ordine continuano a stringere i controlli per garantire più sicurezza.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.