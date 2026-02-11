Castel Gandolfo | Albano Laziale Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri Denunce e chiusura di attività commerciali

Da cronachecittadine.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, i Carabinieri di Castel Gandolfo e Albano Laziale hanno effettuato controlli straordinari sui territori. Sono state denunciate alcune persone e chiuse alcune attività commerciali che non rispettavano le regole. Le forze dell’ordine continuano a stringere i controlli per garantire più sicurezza.

Cronache Cittadine CASTEL GANDOLFO ALBANO LAZIALE – Continuano i controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castel L'articolo Castel Gandolfo Albano Laziale. Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri. Denunce e chiusura di attività commerciali Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

castel gandolfo albano laziale controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri denunce e chiusura di attivit224 commerciali

© Cronachecittadine.it - Castel Gandolfo | Albano Laziale. Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri. Denunce e chiusura di attività commerciali

Approfondimenti su Castel Gandolfo Albano Laziale

Castel Gandolfo. Hanno rubato un’auto a Pomezia per poi rapinare di 140 euro un minimarket ad Albano Laziale… Due italiani di 31 e 34 anni arrestati dai Carabinieri

Rifiuti, è la volta di Albano Laziale. Nuovo intervento dei Guardiaparco in difesa del territorio

I Guardiaparco di Albano Laziale hanno recentemente svolto un intervento mirato alla tutela ambientale in Via Miralago.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Castel Gandolfo Albano Laziale

Argomenti discussi: Ricordare per non dimenticare: ad Albano Laziale; Albano Laziale, chiuso il parco pubblico di Villa Doria in tutti i cinque ingressi; Albano Laziale. L’incendio del 2023 ai mezzi per la raccolta dei rifiuti non fu accidentale. Fermato dai Carabinieri il presunto autore, un 46enne castellano; Bombardamenti Propaganda Fide, la Consigliera Pieretti alla commemorazione.

Albano ricorda le vittime dei bombardamenti del 1944 e celebra il Giorno del RicordoOggi Albano Laziale si è fermata per ricordare le vittime dei bombardamenti di Propaganda Fide del 10 febbraio 1944, una ferita profonda nella storia ... castellinotizie.it

Albano, spaccio all’interno di un bar tavola calda: Carabinieri di Castel Gandolfo arrestano titolare e un clienteOperazione antidroga ad Albano Laziale, dove i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato due uomini, un 38enne originario di Marino e ... castellinotizie.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.