Castel Gandolfo | Albano Laziale Controlli straordinari del territorio da parte dei Carabinieri Denunce e chiusura di attività commerciali
Nella notte, i Carabinieri di Castel Gandolfo e Albano Laziale hanno effettuato controlli straordinari sui territori. Sono state denunciate alcune persone e chiuse alcune attività commerciali che non rispettavano le regole. Le forze dell’ordine continuano a stringere i controlli per garantire più sicurezza.
