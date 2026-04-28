A Ponte San Nicolò, Antonio Faccio festeggia il suo 102° compleanno il 27 aprile. L'imprenditore nel settore metalmeccanico ha ricevuto la visita del sindaco nella sua abitazione di via Pianta. La giornata è stata caratterizzata da alcune parole di augurio e dalla presenza di alcuni amici e familiari. La festa si è svolta in un’atmosfera semplice e tranquilla, senza particolari eventi pubblici.

? Cosa sapere Antonio Faccio compie 102 anni a Ponte San Nicolò il 27 aprile.. L'imprenditore metalmeccanico riceve la visita del sindaco Gabriele De Boni in via Pianta.. Il 27 aprile ha segnato un traguardo storico per la comunità di Ponte San Nicolò, dove Antonio Faccio ha festeggiato il raggiungimento dei 102 anni di vita. L’abitante di via Pianta, figura centrale nel tessuto sociale locale, ha vissuto una giornata caratterizzata dall’affetto della famiglia e dalle visite di amici e conoscenti che si sono recati presso la sua abitazione per porgergli i saluti. Dalle prime invenzioni in bottega al successo imprenditoriale. La storia di Antonio Faccio affonda le radici in una passione concreta nata quando aveva appena 5 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte San Nicolò, il genio della meccanica compie 102 anni

Notizie correlate

Antonio Faccio è il "nonno" più longevo di Ponte San Nicolò con i suoi 102 anniGli anni passano, ma lui ha ancora voglia di scoprire, di conoscere, di respirare la quotidianità.

Suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni. Il Comune la festeggiaLa città di Latina, nei giorni scorsi, ha festeggiato il 102° compleanno di suor Ginetta Pannunzio, presso l’istituto delle Suore Adoratrici del...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Antonio Faccio è il nonno più longevo di Ponte San Nicolò con i suoi 102 anni; Ponte San Nicolò: il chiosco del Parco Vita cerca un gestore per ridare vita al parco; Via Emilia a senso unico: a Rottofreno rivoluzione viabilità per tre settimane; Blackout di 6 ore: il Comune costretto a chiudere gli uffici.

Antonio Faccio è il nonno più longevo di Ponte San Nicolò con i suoi 102 anniIeri, 27 aprile, circondato dall'affetto dei propri cari, ha ricevuto anche gli auguri del sindaco di Ponte San Nicolò Gabriele De Boni. Nonostante l'età avanzata è ancora desideroso di imparare e di ... padovaoggi.it

Blackout di 6 ore: il Comune costretto a chiudere gli ufficiGiornata di ferie forzate in municipio. La macchina amministrativa di Ponte San Nicolò, uno dei comuni più importanti dell'intera cintura urbana, ieri si è dovuta ... ilgazzettino.it

Sei di Ponte San Nicolò, se ... - facebook.com facebook