Antonio Faccio è il nonno più longevo di Ponte San Nicolò con i suoi 102 anni

Il 27 aprile è stato un giorno speciale per Antonio Faccio, che a 102 anni si conferma il nonno più longevo di Ponte San Nicolò. Nonostante il passare degli anni, continua ad avere desiderio di scoprire e vivere la quotidianità con entusiasmo. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, dove è conosciuto e rispettato.

Gli anni passano, ma lui ha ancora voglia di scoprire, di conoscere, di respirare la quotidianità. Ieri 27 aprile è stato un giorno speciale per Antonio Faccio. Il cittadino più longevo di Ponte San Nicolò ha tagliato il traguardo dei 102 anni. Residente in via Pianta ricorda ancora quando a 5.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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