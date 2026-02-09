Suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni Il Comune la festeggia

La città di Latina ha celebrato il 102° compleanno di suor Ginetta Pannunzio. La festa si è svolta all’interno dell’istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue in via XXIV Maggio, con amici e parenti che hanno voluto rendere omaggio a una delle figure più longeve del luogo.

La città di Latina, nei giorni scorsi, ha festeggiato il 102° compleanno di suor Ginetta Pannunzio, presso l’istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di via XXIV Maggio. Figura storica della comunità religiosa, è nata il 7 febbraio del 1924 ad Agnone ma da oltre dieci anni vive a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Suor Ginetta Pannunzio L’ex carabiniere Pietro Sordillo compie 102 anni: l’Arma lo festeggia in provincia di Avellino Questa mattina a Montemiletto, in provincia di Avellino, l’Arma dei carabinieri ha preso parte ai festeggiamenti per i 102 anni di Pietro Sordillo. Garfagnana, festa grande per Fulvio: il carabiniere compie 102 anni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Suor Ginetta Pannunzio Argomenti discussi: Latina: suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni, il Comune le dona una targa - foto 2; Latina: suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni, il Comune le dona una targa - foto 1; Suor Ginetta Pannunzio compie 102 anni, festa al Preziosissimo Sangue. Latina celebra i 102 anni di Suor Ginetta PannunzioSi sono svolti ieri mattina, presso l’istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di via XXIV Maggio, i festeggiamenti per il 102° compleanno di Suor Ginetta Pannunzio, figura storica del ... latinaquotidiano.it Tag: suor ginetta pannunzioSi sono svolti questa mattina, presso l'istituto delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di via XXIV Maggio, i festeggiamenti per il 102° compleanno di... LatinaCorriere.it è la tua fonte di i ... latinacorriere.it Latina celebra i 102 anni di Suor Ginetta Pannunzio facebook Latina celebra i 102 anni di Suor Ginetta Pannunzio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.