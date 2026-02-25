Parco Zoo Falconara via al ' countdown' per la riapertura di una stagione nel segno della sostenibilità

FALCONARA MARITTIMA - È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura del Parco Zoo Falconara. Da domenica 1° marzo la struttura marchigiana tornerà ad accogliere visitatori da tutta Italia e dall’estero, pronti a scoprire oltre 200 esemplari tra mammiferi, rettili e uccelli di tutto il mondo. La stagione 2026 sarà all’insegna della sostenibilità. Per ridurre il consumo di carta e la produzione di rifiuti, la mappa del Parco sarà disponibile in formato digitale e potrà essere consultata inquadrando il QR code presente nei pannelli informativi lungo il percorso di visita. Un passo in avanti che si inserisce in un impegno più ampio per l’ambiente, già avviato con l’introduzione dei brick in cartone per l’acqua al posto delle bottiglie di plastica e con l’installazione di luci a LED a basso consumo in tutta la struttura. Non mancheranno colpi di scena e sorprese, a cominciare dallo spazio destinato alle foreste asiatiche che nei prossimi mesi accoglierà una nuova specie a rischio di estinzione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

