Il ponte da Verrazzano potrebbe chiudere ai mezzi pesanti, secondo le ultime ipotesi circolate. Tra le possibilità, ci sono l’introduzione di corse alternate per i mezzi di grande tonnellaggio o il divieto totale di accesso per i veicoli pesanti. La decisione potrebbe essere adottata per ridurre il carico sulla struttura e prevenire eventuali criticità. La questione rimane al centro di un confronto tra le autorità competenti.

Firenze, 29 marzo 2026 – Il ponte da Verrazzano potrebbe diventare definitivamente off limits per i mezzi pesanti. Oppure i futuri mezzi Hitachi che solcheranno i binari della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli potrebbero un domani ’alternarsi’ nell’attraversare l’Arno con un’apposita sincronizzazione dei semafori. Tutte soluzioni che porterebbero l’impalcato, datato 1970, a gestire senza difficoltà i pesi dell’infrastruttura attualmente in costruzione e che dovrebbe essere terminata entro la fine del 2026. Ad oggi, quelle che filtrano, sono comunque soltanto ipotesi in attesa di capire quali interventi (e di che durata) saranno necessari... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte da Verrazzano, ultime ipotesi: Sirio a corse alternate o stop ai mezzi pesanti per alleggerire il carico

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