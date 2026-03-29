Ponte da Verrazzano ultime ipotesi | Sirio a corse alternate o stop ai mezzi pesanti per alleggerire il carico
Il ponte da Verrazzano potrebbe chiudere ai mezzi pesanti, secondo le ultime ipotesi circolate. Tra le possibilità, ci sono l’introduzione di corse alternate per i mezzi di grande tonnellaggio o il divieto totale di accesso per i veicoli pesanti. La decisione potrebbe essere adottata per ridurre il carico sulla struttura e prevenire eventuali criticità. La questione rimane al centro di un confronto tra le autorità competenti.
Firenze, 29 marzo 2026 – Il ponte da Verrazzano potrebbe diventare definitivamente off limits per i mezzi pesanti. Oppure i futuri mezzi Hitachi che solcheranno i binari della linea 3.2.1 Libertà-Bagno a Ripoli potrebbero un domani ’alternarsi’ nell’attraversare l’Arno con un’apposita sincronizzazione dei semafori. Tutte soluzioni che porterebbero l’impalcato, datato 1970, a gestire senza difficoltà i pesi dell’infrastruttura attualmente in costruzione e che dovrebbe essere terminata entro la fine del 2026. Ad oggi, quelle che filtrano, sono comunque soltanto ipotesi in attesa di capire quali interventi (e di che durata) saranno necessari... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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