L’intelligenza artificiale entra nell’archeologia | una nuova ricostruzione racconta gli ultimi istanti di Pompei

Il Parco Archeologico di Pompei ha fatto un passo avanti nell’utilizzo della tecnologia digitale applicata all’archeologia, collaborando con l’Università di Padova e il suo Laboratorio Digital Cultural Heritage. Per la prima volta, sono stati impiegati strumenti di intelligenza artificiale per creare una ricostruzione digitale degli ultimi momenti della città antica, basata sulle informazioni raccolte durante le recenti indagini archeologiche.

Per la prima volta, il Parco Archeologico di Pompei ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per proporre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova – Laboratorio Digital Cultural Heritage, una ricostruzione digitale basata sui dati emersi dalle indagini archeologiche.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sun in All 27 Nakshatras | Complete Vedic Astrology Predictions | Career, Personality and Life Path

Notizie correlate

Leggi anche: L'Intelligenza artificiale entra nell'ente pubblico. Ecco il modello del Comune di Sezze

Milan-Inter, che tensione nei minuti finali: la ricostruzione degli ultimi istanti del derbyIl derby tra Milan e Inter continua a raccontare nuovi retroscena anche dopo il triplice fischio.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Un drone a 360° vuole rendere eterne Pompei e Civita di Bagnoregio; Hamsik tra i tifosi a Pompei: serve espressi in incognito nella storica Pasticceria De Vivo; Green Pompei: L’Eccellenza del Territorio nel Cuore della Storia; Nuovi ritrovamenti a Pompei, due uomini in fuga dall’eruzione del 79 d.C. -.

Pompei, l'intelligenza artificiale entra nell'archeologia: la ricostruzione degli ultimi istanti del 79 d.C.Per la prima volta il Parco Archeologico di Pompei sperimenta l'uso dell'intelligenza artificiale per restituire al pubblico una ricostruzione digitale basata su dati archeologici. ilmattino.it

Grazie all'intelligenza artificiale è stata ricostruita la fuga di due uomini che sono corsi via proteggendosi da lapilli e cenere: uno di loro aveva anche un gruzzolo di moneteGrazie all'intelligenza artificiale è stata ricostruita la fuga di due uomini che sono corsi via proteggendosi da lapilli e cenere: uno di loro aveva anche un gruzzolo di monete ... dire.it

Pompei, l'intelligenza artificiale entra nell'archeologia: la ricostruzione degli ultimi istanti del 79 d.C. - facebook.com facebook

Il foro di Pompei Giuseppe De Nittis 1875. x.com