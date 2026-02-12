La parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia Lido si prepara a un evento storico. È la prima volta che Papa Leone XIV sceglie di visitare questo quartiere, dedicando la sua prima visita pastorale a Ostia, il quartiere con il patrono Sant’Agostino. La comunità locale si stringe in attesa di accogliere il Papa, sperando in un momento di confronto e di spiritualità.

La parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, situata a Ostia Lido, avrà l’onore di essere la prima a ricevere la visita pastorale di Papa Leone XIV. Domenica prossima, infatti, il Santo Padre farà il suo ingresso nella comunità al civico 13 della piazza omonima, la quale è affidata alla congregazione della Società dell’Apostolato Cattolico dei padri Pallottini. Ostia e il suo patrono. Ostia, pur essendo parte integrante della diocesi di Roma, presenta la peculiarità di avere un proprio patrono, che è sant’Agostino, figura molto cara al Papa agostiniano. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del Vicariato di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Vaticano: per prima visita pastorale Papa sceglie Ostia, il quartiere con patrono Sant’Agostino

Approfondimenti su Papa Leone XIV

Il Borgo di Ostia Antica si appresta a vivere un evento di grande rilievo culturale e spirituale, con la consegna del Premio Sant’Agostino 2025 e l’inaugurazione dell’Anno Accademico UNITRE Ostia Antica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Papa Leone XIV

Argomenti discussi: Azerbaigian. Leader religiosi in visita in Vaticano; Il Papa a Floreria e Ufficio Edilizia del Vaticano: grazie per il prezioso servizio; Il Papa potrebbe visitare il Principato di Monaco; A Bangui| la prima visita Echo.

Leone XIV a Ostia: prima visita pastorale in una parrocchia romanaDomenica a Santa Maria Regina Pacis l’incontro con 800 persone tra giovani, poveri, malati e volontari. Poi la Messa e il saluto ai fedeli ... rainews.it

VATICANO: DOMENICA IL PAPA IN VISITA PASTORALE A OSTIA (2)Roma, 12 feb - È significativo che la prima parrocchia scelta dal Santo Padre per le sue visite pastorali sia dedicata a Maria Regina della Pace – osserva il parroco –; fin dall’inizio del suo pontif ... 9colonne.it

“Carnevale in piazza Sant’Agostino” il 17 febbraio facebook