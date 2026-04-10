Sassuolo in arrivo 360mila euro per il Polo Scolastico Sant' Agostino
Il Comune di Sassuolo ha ricevuto un finanziamento di 356 mila euro proveniente dai fondi PON del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questa somma sarà utilizzata per acquistare arredi didattici innovativi destinati al Polo Scolastico 0-6 Sant'Agostino. La somma è stata assegnata per sostenere interventi di miglioramento degli spazi educativi nella struttura scolastica.
Il Comune di Sassuolo ha ottenuto un finanziamento da 356mila euro, attraverso fondi PON del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'acquisto di arredi didattici innovativi destinati al Polo Scolastico 0-6 Sant'Agostino.Il contributo si inserisce in un percorso già avviato: nel 2025. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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