Poliziotto morto giovanissimo raccolta fondi per la famiglia | Aiutiamo moglie e figli

È stata avviata una raccolta fondi per sostenere la famiglia di un poliziotto di 38 anni, originario di Marano, deceduto il 24 aprile a causa di un malore. La comunità si è mobilitata per offrire assistenza alla moglie e ai figli dell’agente, che era molto conosciuto nella zona. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini, molti dei quali hanno deciso di contribuire alla causa.

È partita una raccolta fondi per la famiglia di Francesco Schiavone, il poliziotto di 38 anni originario di Marano morto il 24 aprile scorso a causa di un malore.L’iniziativa è stata promossa dai colleghi della questura di Napoli, dove l’agente era in servizio da alcuni mesi alla squadra mobile.🔗 Leggi su Napolitoday.it Ponselku jatuh ke dalam sumur, membangkitkan seekor naga dan membuatku menjadi sangat kaya.#cdrama Notizie correlate Leggi anche: Francesco, il poliziotto stroncato da un malore: la raccolta fondi per i figli del collega scomparso Livorno unita per il pilota morto: raccolta fondi per la famigliaUn cielo nuvoloso ha fatto da sfondo a una tragedia che ha colpito il porto di Livorno questa mattina.