Francesco il poliziotto stroncato da un malore | la raccolta fondi per i figli del collega scomparso

Un agente di polizia è deceduto improvvisamente a causa di un malore, lasciando i colleghi e i familiari sotto shock. La notizia ha suscitato grande commozione tra i membri della Questura di Rimini, che hanno avviato una raccolta fondi per i figli del collega scomparso. La comunità di poliziotti si stringe attorno alla famiglia, ricordando con affetto il collega che non sarà più tra loro.

Bologna, 26 aprile 2026 – “Francesco non ti dimenticheremo mai”. Devastati dal dolore i poliziotti della Questura di Rimini per l’improvvisa scomparsa del collega Francesco Schiavone. L’agente, originario di Marano di Napoli, è morto l’altro ieri stroncato da un malore che l’ha colpito mentre stava per recarsi al lavoro. Inutili i tentativi di rianimarlo. Schiavone, che aveva solo 38 anni e lascia la moglie Maria (si erano sposati l’anno scorso) e due figli piccoli, era stato in servizio a Rimini dal 2019 fino al settembre 2025. Qui aveva lavorato alle volanti e poi alla squadra mobile. Il dolore dei colleghi. “Era stato tra i protagonisti di molte importanti operazioni, in particolare contro lo spaccio di droga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Francesco, il poliziotto stroncato da un malore: la raccolta fondi per i figli del collega scomparso Notizie correlate Leggi anche: Stroncato da un malore improvviso, Francesco Boi è morto a soli 37 anni Si sente male in casa, muore stroncato da un malore: era padre di due figliIl malore improvviso in casa, l’allarme lanciato dai familiari, il tempestivo intervento dei sanitari del 118 arrivati anche con l’elisoccorso. Una raccolta di contenuti E' morto il poliziotto Francesco Schiavone: fatale un malore a soli 38 anniLutto nel corpo della polizia per l'improvvisa scomparsa a Marano di Napoli di Francesco Schiavone, morto a 38 anni dopo aver accusato un malore. La scomparsa del poliziotto, in servizio anche presso ... napolitoday.it Marano piange il poliziotto Francesco Schiavone, morto a soli 38 anniMarano piange il poliziotto Francesco Schiavone, morto a soli 38 anni. Un malore improvviso ha stroncato la vita ... internapoli.it