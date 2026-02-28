Livorno unita per il pilota morto | raccolta fondi per la famiglia

A Livorno, questa mattina, si sono riunite persone per ricordare il pilota morto in un incidente al porto. È stata avviata una raccolta fondi a sostegno della famiglia. La cerimonia si è svolta sotto un cielo nuvoloso, in un’atmosfera di solidarietà. La notizia ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno espresso il loro cordoglio.

Un cielo nuvoloso ha fatto da sfondo a una tragedia che ha colpito il porto di Livorno questa mattina. Niko Ulivieri, 30 anni, è morto in servizio, vittima di un incidente tra la pilotina che stava manovrando e uno yacht ormeggiato. La comunità marittima si è subito stretta attorno alla moglie del giovane, in attesa di diventare padre, lanciando una raccolta fondi per sostenere la famiglia. Il comandante Biancotti, in rappresentanza dei piloti del porto, ha descritto la reazione immediata della comunità: messaggi di solidarietà sono arrivati da ogni angolo, e la richiesta di aiutare la famiglia di Ulivieri è stata unanime. La risposta è stata rapida e concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Morto sul lavoro a 30 anni, i piloti del porto di Livorno lanciano una raccolta fondi per la famiglia di Niko Ulivieri: come donareIl ricordo di Niko Ulivieri, il 30enne morto nella collisione tra la pilotina che stava manovrando e lo yacht Calypso nel porto di Livorno, è ancora...

