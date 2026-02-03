Il Consiglio comunale torna a riunirsi | in aula debiti fuori bilancio armi alla polizia locale e regolamento urbano

Questa mattina, a Francavilla al Mare, si sono riuniti di nuovo i consiglieri comunali. La seduta si tiene mercoledì 4 febbraio alle 14. Si discuterà di debiti fuori bilancio, armi alla polizia locale e regolamento urbano. La città si aspetta decisioni importanti per il prossimo futuro.

È stata convocata per mercoledì 4 febbraio alle ore 14, in prima convocazione, la prossima seduta del Consiglio comunale di Francavilla al Mare. L’assemblea si terrà in modalità pubblica presso la Sala delle Adunanze e sarà trasmessa anche in diretta streaming. In caso di mancanza del numero.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Consiglio Comunale

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Consiglio Comunale

Argomenti discussi: A Castiglion Fiorentino torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi; Torna a riunirsi il Consiglio comunale: la Catanzaro Servizi al centro della discussione; Torna a riunirsi il consiglio comunale di Città di Castello; Nel 2025 18 sedute e sono state approvate 110 deliberazioni, torna a riunirsi il consiglio comunale.

Pasquinelli torna capogruppo della Lega in Consiglio: Mai pensato di andarmene dal partitoL'esponente della maggioranza: Io vannacciano? Quando sul territorio c'è un vicesegretario nazionale è doveroso collaborare ... luccaindiretta.it

Provincia, si torna al voto per il Consiglio: mancano però i 33 consiglieri di AvellinoAVELLINO- Si torna al voto per rinnovare il Consiglio Provinciale di Avellino. Dovrebbe arrivare oggi la firma del decreto di indizione delle elezioni di secondo livello (come previsto dalla legge Del ... irpinianews.it

Consiglio Comunale aperto a Cuneo sulle “Politiche dell’abitare tra Europa e territorio”. É con grande e sincera emozione che sono tornato in un Consiglio Comunale, quello della città di Cuneo, a parlare di un tema cruciale, quello della Casa. Il messaggio ch - facebook.com facebook

In Consiglio comunale a Formigine, comune dell’Emilia-Romagna in provincia di Modena, l’ex candidato sindaco di centrodestra Costantino Righi Riva ha sostenuto che il diritto di voto alle donne, introdotto nel 1946, sarebbe stato un “attacco all’unità familiar x.com