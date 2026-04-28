Polizia | Daspo urbano per due minorenni

La polizia ha applicato un daspo urbano a due minorenni nel territorio di Arezzo. L’operazione rientra in un’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità che interessa la città e la provincia. La misura si inserisce in un più ampio intervento di sicurezza volto a limitare comportamenti considerati pericolosi o indesiderati. Nessuna informazione aggiuntiva sulle identità o sui motivi specifici delle misure adottate è stata resa nota.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Prosegue l’azione di prevenzione e contrasto alla c riminalità su Arezzo e provincia. Nel corso delle ultime settimane, il Questore della provincia di Arezzo ha emesso nr. 2 DACUR ( Daspo urbano ) nei confronti di altrettanti minorenni identificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria per aver messo in atto, negli ultimi periodi, una serie di reati predatori e contro la persona. Ai 2 minori, oltre al divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento situati nel centro cittadino ed interessati dalla movida giovanile, è stata anche imposta la prescrizione dell’ obbligo di presentazione in Questura per 2 giorni a settimana.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Approvazione decreto sicurezza

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