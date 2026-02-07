Rissa fuori ’Porta Siena’ Marocchino espulso Daspo urbano per due

Una rissa è scoppiata giovedì pomeriggio fuori dal Centro commerciale Porta Siena. Carabinieri e polizia sono intervenuti per fermare gli scontri e calmare le persone coinvolte. Dopo l’intervento, alcuni feriti sono stati portati al pronto soccorso. Il marocchino coinvolto è stato espulso, mentre due persone hanno ricevuto il Daspo urbano. La situazione si è conclusa con un’azione decisa delle forze dell’ordine.

Rissa fuori dal Centro commerciale Porta Siena giovedì pomeriggio, dopo l’intervento di carabinieri e polizia per calmare gli animi, i feriti portati al pronto soccorso, ecco il pugno di ferro di questore e prefetto. Revocato il permesso di soggiorno ad un marocchino che è stato espulso dall’Italia "per ragioni di pericolosità sociale". Scattato il daspo urbano per un secondo straniero, stesso provvedimento per un terzo con l’aggiunta del divieto di ritorno a Siena. "Il mio più sentito ringraziamento al prefetto Valerio Massimo Romeo, al questore Ugo Angeloni e a tutte le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, per il tempestivo e decisivo intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per due Approfondimenti su Porta Siena Brutale rissa fuori dalla discoteca a Cantù: Daspo urbano e fogli di via per padre, figli e un 31enne tunisino Rissa in Montevarchi, scatta il daspo urbano Una rissa scoppiata a Montevarchi ha portato alla notifica di cinque Dacur da parte della Polizia di Stato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Porta Siena Argomenti discussi: Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per due; Violenta rissa tra stranieri fuori dal centro commerciale: un'espulsione e due daspo urbani; Rissa fuori dalla Pam, scattano un’espulsione e due Daspo urbani; Violenta rissa fuori dal centro commerciale, il sindaco ringrazia le forze dell'ordine. Rissa fuori ’Porta Siena’. Marocchino espulso. Daspo urbano per dueGiro di vite di questore e prefetto dopo il parapiglia di giovedì pomeriggio. Lo straniero sarà rimpatriato per ragioni di pericolosità sociale. lanazione.it Rissa tra tre extracomunitari a Porta Siena, provvedimenti del Prefetto: un espulsione e due DASPO urbaniNella serata di ieri tre cittadini extracomunitari, per ragioni in corso di accertamento da parte degli organi di Polizia, hanno dato vita ad una rissa che ha reso necessario il ricorso a cure ospedal ... radiosienatv.it Dopo la rissa scoppiata ieri sera al centro commerciale Porta Siena, voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento al Prefetto Valerio Massimo Romeo, al Questore Ugo Angeloni e a tutte le Forze dell'Ordine - Polizia di Stato e Carabinieri - per il tempestivo facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.