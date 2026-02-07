Camposampiero | Polizia Locale ferma parcheggiatori abusivi multe e Daspo urbano per sfruttamento utenti ospedale

La Polizia Locale di Camposampiero ha fermato due parcheggiatori abusivi vicino all’ospedale. Sono state loro comminate multe salate e il Daspo urbano, che li allontana dai luoghi pubblici. Le autorità vogliono mettere fine allo sfruttamento degli utenti e garantire più sicurezza.

Una maxi multa e l'applicazione del Daspo urbano, la misura di allontanamento da spazi pubblici, hanno colpito due parcheggiatori abusivi operanti nell'area dell'ospedale di Camposampiero. L'intervento, che si è concretizzato sabato 6 febbraio, rappresenta l'esito di un'attività di monitoraggio protratta nel tempo da parte della Polizia Locale della Federazione, in risposta alle crescenti segnalazioni da parte dei cittadini. L'operazione, che sottolinea l'attenzione delle autorità verso fenomeni di illegalità diffusa, mira a tutelare la pubblica sicurezza e il decoro urbano, in particolare in prossimità di strutture sensibili come gli ospedali.

