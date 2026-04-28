Policoro | auto sovraccarica e senza patente fermati 8 lavoratori

A Policoro, la Polizia Stradale ha fermato un'auto con otto lavoratori stranieri a bordo. Durante il controllo, è emerso che il veicolo era sovraccarico e nessuno dei passeggeri aveva la patente o l'assicurazione. L'auto è stata sottoposta a sequestro e i lavoratori sono stati accompagnati alle autorità competenti. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali sanzioni o provvedimenti successivi.

? Cosa sapere Policoro, la Polizia Stradale ferma un'auto con 8 lavoratori stranieri senza patente né assicurazione.. Il veicolo modificato viene sequestrato per contrastare lo sfruttamento della manodopera nella fascia Jonica.. La Polizia Stradale di Policoro ha intercettato un’auto con otto passeggeri a bordo durante un pattugliamento sulla fascia Jonica-metapontina, scoprendo un veicolo privo di assicurazione e guidato da un uomo senza patente. Gli agenti del Distaccamento di Policoro stavano monitorando le strade della zona per prevenire irregolarità nel settore agricolo, proprio mentre la stagione delle colture pregiate si prepara al rilancio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Policoro: auto sovraccarica e senza patente, fermati 8 lavoratori Notizie correlate Via da Como per un anno: fermati in auto in via Varesina con droga e senza patenteQuattro fogli di via obbligatori dal comune di Como, con divieto di ritorno per un anno. Senza patente e con la droga in auto, fermati nella notte: nei guai due diciottenniFermati dai carabinieri al Villaggio Mosè, uno non aveva mai conseguito l’abilitazione mentre l’altro è stato trovato con alcune dosi di stupefacente... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Policoro (MT), Contrasto al lavoro nero: fermato mezzo sovraccarico con lavoratori irregolari. Policoro (MT), Contrasto al lavoro nero: fermato mezzo sovraccarico con lavoratori irregolariLa Polizia Stradale di Policoro intercetta un'auto con otto lavoratori stranieri a bordo: il mezzo era privo di assicurazione e il conducente non aveva la patente. L'intervento rientra nel piano di co ... trmtv.it Policoro, incidente mortale: perde la vita un 35enneIncidente mortale ieri sera a Policoro, nel materano. Intorno alle 20 in via Lido all’incrocio con via Gorizia un’Alfa 147 si è scontrata violentemente con un furgone Daily. A perdere la vita il 35enn ... trmtv.it