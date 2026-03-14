Via da Como per un anno | fermati in auto in via Varesina con droga e senza patente

Quattro giovani sono stati fermati nella notte in via Varesina a Como dalla polizia di Stato. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di droga e privi di patente. Per tutti è stato disposto il foglio di via obbligatorio dal comune di Como per un anno, con divieto di ritorno nella zona. Il provvedimento è stato emesso a seguito del fermo.

Quattro fogli di via obbligatori dal comune di Como, con divieto di ritorno per un anno. È il provvedimento emesso dalla polizia di Stato nei confronti di altrettanti giovani fermati nella notte durante un controllo in via Varesina. L’intervento è stato effettuato da una volante della questura. A bordo dell’auto controllata viaggiavano quattro persone: un cittadino italiano di origini straniere del 2004 residente nel pistoiese, due cittadine senegalesi di 23 e 25 anni provenienti dalla provincia di Bergamo e un 23enne senegalese domiciliato nel fiorentino. Durante il controllo sono emerse diverse irregolarità. Il conducente è stato sanzionato per guida senza patente, mentre a uno dei passeggeri sono stati sequestrati quasi 10 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Quicomo.it Articoli correlati Guidavano senza patente o con patente falsa: fermati e denunciati dalla Polizia localeAccertamenti su due conducenti: uno recidivo con auto priva di assicurazione, l’altro con titolo di guida contraffatto. Da Milano a Como col carico di droga nell’auto: 5 giovani fermati dalla poliziaMilano, 1 febbraio 2026 – Un ragazzo milanese di 19 anni, con precedenti, è stato arrestato questa notte dalla polizia di Como per detenzione ai fini... Contenuti utili per approfondire Via da Como per un anno fermati in auto... Discussioni sull' argomento Bicistaffetta 2026, il viaggio lungo EuroVelo 5 continua da Lucca a Roma (29 settembre - 5 ottobre) - FIAB; Como By Night, non proprio un film per turisti; Video e caos in via Como: in otto fuori da Varese per due anni; Cagliari-Como 1-2: rossoblù belli e intensi, ma vince la maggiore qualità. Le principali notizie di cronaca dal territorio Martedì 10 marzo 2026 Como (Via Regina Teodolinda) – Bivacco con armi: la Polizia ha denunciato un 21enne irregolare della Guinea trovato in un'area privata con due taglierini. Il giovane, già arrestato a febb - facebook.com facebook