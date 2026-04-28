Pokémon | il ritorno delle leggendarie Gold Star nel box Ex Deoxys
GomGom Cards aprirà il 30 aprile alle 19:00 un box Ex Deoxys su eBay Live. L'evento si concentra sul recupero di carte Gold Star del 2005, considerate tra le più rare tra i collezionisti di Pokémon. Durante l'apertura, saranno disponibili diverse carte leggendarie Gold Star, molto ricercate nel mondo del collezionismo. L'evento si rivolge a chi desidera acquistare o scoprire pezzi unici di questa serie.
? Cosa sapere GomGom Cards apre il box Ex Deoxys su eBay Live il 30 aprile alle 19:00.. L'evento mira al recupero delle rare carte Gold Star del 2005 per i collezionisti.. Il prossimo giovedì 30 aprile alle ore 19:00, il collezionismo Pokémon in Italia vivrà un momento di pura nostalgia con l’apertura di un box di Ex Deoxys da parte di GomGom Cards su eBay Live. Questo evento speciale mira a riportare alla luce i tesori del 2005, permettendo agli appassionati di osservare le rarità dell’era EX attraverso una diretta dedicata al recupero storico delle carte. Un tuffo nel 2005 tra forme mutate e leggendarie Gold Star. L’appuntamento fissato per il 30 aprile non riguarda le ultime uscite commerciali, ma si concentra su un set che ha segnato profondamente la storia del Gioco di Carte Collezionabili.🔗 Leggi su Ameve.eu
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