Il gioco di carte collezionabili di Pokémon torna a sorprendere con il rilancio delle megaevoluzioni, un metodo che modifica profondamente le strategie in campo. Dopo anni dedicati alle esplorazioni di Paldea, questa nuova fase si concentra sulla forza visiva e sulla potenza degli attacchi, portando novità che influenzano l’andamento delle partite. La ripresa delle megaevoluzioni segna un nuovo capitolo per il gioco.

Dopo anni di esplorazioni a Paldea, il Gioco di Carte Collezionabili si lancia a capofitto nella pura potenza visiva e strategica. Il 27 Marzo 2026 segna l’arrivo in Italia di Pokémon GCC: Megaevoluzione – Equilibrio Perfetto (nome in codice ufficiale ME03 ), l’espansione che accompagna il franchise verso l’atteso videogioco Leggende Pokémon: Z-A. The Pokémon Company ha deciso di fare le cose in grande riportando sui tavoli da gioco l’amata meccanica delle Megaevoluzioni, inserendola all’interno di un set compatto ma incredibilmente denso. Dimenticate le espansioni dispersive da oltre 250 carte: qui si va dritti al sodo, con una selezione mirata che farà gola sia a chi punta ai tavoli dei Regionali, sia a chi cerca la prossima chase card da sigillare e gradare. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Pokémon: Equilibrio Perfetto, il ritorno delle megaevoluzioni stravolge il meta

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