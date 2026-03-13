Dopo un intenso mese di sfilate e eventi di moda, il tour del Fashion Month si conclude a Parigi, dove stilisti e star si riuniscono per l'ultima volta. Le tappe di New York, Londra e Milano hanno visto protagonisti numerosi volti noti, e ora la capitale francese accoglie ancora una volta le grandi firme dell’industria. La città si prepara a ospitare gli ultimi appuntamenti di questa stagione.

D eviazioni glamour. Dopo New York, Londra e Milano, il frenetico tour del force del Fashion Month si conclude solitamente a Parigi. Questa volta, invece, addetti ai lavori e celebrities hanno aggiunto una tappa alla loro fitta agenda di viaggio, in occasione della sfilata di Valentino 2026 a Roma. Il mondo Haute Couture di Valentino, un altare contemporaneo che riflette intere epoche X Per presentare la collezione Autunno-Inverno 202627, il direttore creativo Alessandro Michele ha scelto come location la città natale della celebrata maison. Una decisione presa prima della morte di Valentino Garavani che rende ancora più forte il legame tra il fondatore della casa di moda e il designer romano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un ritorno a casa nel segno dell'arte e delle grandi star

