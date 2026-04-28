Nel quartiere Sant’ Ambrogio di Milano, uno spazio dedicato al design ospita una mostra che presenta la nuova evoluzione della collezione Brace, realizzata da Takeda Katsuya Design. L’esposizione mette in evidenza come l’arredo possa essere interpretato non solo come oggetto funzionale, ma anche come esperienza estetica e sensoriale, attraverso un progetto che approfondisce e rinnova le sue caratteristiche d’uso.

Nello spazio milanese di Takeda Katsuya Design, nel cuore del Quartiere Sant’ Ambrogio, è in mostra la nuova evoluzione della collezione Brace, un progetto che approfondisce e rinnova la dimensione d’uso dell’arredo trasformandolo in esperienza estetica e sensoriale. Tra mobili ispirati al chaban.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Poesia senza parole

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