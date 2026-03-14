parole e immagini incontro con la poesia

Oggi alle 17, Tilane organizza un evento che combina parole e immagini in un racconto intimo. L’appuntamento si svolge in un luogo che può essere una stanza silenziosa, una cucina, un giardino o persino su un treno. L’iniziativa intende mettere in relazione la poesia con ambienti quotidiani, creando un momento di condivisione tra i partecipanti.

Dove nasce la poesia? In una stanza silenziosa, in cucina, in giardino, perfino su un treno. Oggi alle 17 Tilane ospita un appuntamento speciale, che unisce parole e immagini in un racconto intimo e suggestivo. L’artista padernese Meri Gorni presenta il suo libro " Stanze dove nasce la poesia ", accompagnato da una mostra delle tavole illustrate che danno forma ai luoghi in cui poeti e scrittori hanno creato le loro opere. Accanto ai disegni, le poesie originali - scritte a mano dagli autori - per un percorso da guardare, sfogliare e ascoltare. Con questo volume, l’autrice accompagna il pubblico nelle stanze private in cui 39 poeti e scrittori hanno dato vita alle loro opere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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