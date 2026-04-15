A Milano, nel quartiere Sant’Ambrogio, si svolge una mostra intitolata ‘Poesia senza parole’ che propone un’immersione nella cultura giapponese attraverso un percorso silenzioso. L’evento si svolge presso uno spazio situato in via Del Torchio 57 e si tiene dal 15 aprile 2026. L’esposizione presenta opere e installazioni che rappresentano aspetti della tradizione e dell’estetica giapponese.

Milano, 15 aprile 2026 – La cultura giapponese contamina il quartiere Sant’Ambrogio, in via Del Torchio 57 a Milano. In occasione della Design Week, nello spazio espositivo Takeda Katsuya Design, è possibile immergersi in ‘Poesia senza parole’, un progetto che approfondisce e rinnova la dimensione d’uso dell’ arredo trasformandolo in esperienza estetica e sensoriale. Tra mobili ispirati al chaban — il tradizionale tavolo rituale orientale per il tè —, i raffinati wagashi del maestro pasticcere Yukiharu Fukushima, i dry bonsai di Shigeo Fujita e le tele delicate ed evocative di Takako Iida, prende forma un percorso immersivo che reinterpreta la tradizione giapponese in chiave contemporanea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, ‘Poesia senza parole’: una narrazione silente e immersiva della cultura giapponese

Cultura immersiva al Circolo della Stampa di Avellino: un viaggio che unisce arte, cultura, bellezza e tecnologiaSabato 28 e domenica 29 marzo, il Circolo della Stampa di Avellino ospita Cultura Immersiva, un viaggio dove arte, cultura, bellezza e tecnologia si...

Il Giardino Giapponese riapre ad aprile: nuove date per le visite gratuite all’Istituto Giapponese di CulturaBuone notizie per gli amanti della cultura nipponica e della natura: il suggestivo giardino dell’Istituto Giapponese di Cultura riapre le sue porte...

Argomenti più discussi: Poesia senza parole: il rituale giapponese prende forma a Milano; Finale – Un’Ouverture: la poesia fragile del teatro senza parole secondo Familie Flöz -; Il benessere passa anche dalla tavola; Alessandro Russo, intervista al poeta del Premio Iveria.

Giordano Bruno Guerri, con 'Dolci le mie parole' le più belle poesie di d'Annunzio(di Laura Valentini) GABRIELE D'ANNUNZIO, 'DOLCI LE MIE PAROLE' (CROCETTI EDITORE, PP 128, 16 EURO) - L'opera di un poeta tra i più grandi del Novecento nel tempo è stata un po' offuscata da una ... ansa.it

Dalla tv alla cucina, Claudio Amendola porta la romanità anche fuori dal set. L’attore ha aperto due ristoranti tra Roma e Milano, puntando su piatti della tradizione e un’atmosfera conviviale: https://fanpa.ge/NJLYM - facebook.com facebook

“Cercasi attico vista mare a Milano centro”. Flat tax al miele per ricchi in fuga da Dubai x.com