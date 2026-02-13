Il nuovo Mefit prende forma Iniziati i lavori per gli scavi esterni | L’obiettivo è finire entro giugno

I lavori per il nuovo Mefit, il Mercato dei Fiori della Toscana, sono ufficialmente partiti con gli scavi esterni al mercato stesso, iniziati questa settimana per il quarto lotto. La direzione dei lavori punta a completare gli interventi entro giugno, con l’obiettivo di rendere più efficiente e sicura la struttura. Nel dettaglio, si stanno realizzando le pensiline fotovoltaiche nel quarto lotto e si stanno eseguendo interventi sul primo lotto, che riguardano l’immobile principale, l’anello antincendio, l’impiantistica elettrica e quella antincendio, oltre alla compartimentazione.

Proseguono gli interventi sulla struttura del Mercato dei Fiori della Toscana; hanno preso il via i lavori previsti per il quarto lotto, per la realizzazione delle pensiline fotovoltaiche, e quelli relativi al lotto uno, sull'immobile principale, anello antincendio, impiantistica elettrica, impiantistica antincendio, compartimentazione. In queste ore gli operai dell'azienda che ha vinto il bando di gara, la Elettro D srl di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa, stanno effettuando gli scavi esterni per l'anello. "Per quanto riguarda la viabilità interna, perciò – spiega l'amministratore unico Cristiano Battaglini – abbiamo cercato di ottimizzarla, sia per i mezzi leggeri che per quelli pesanti".