San Giobbe capitola con la Virtus Roma Ora occhi puntati sulla gara a Casoria

Nel campionato di basket, la squadra di San Giobbe è stata sconfitta dalla Virtus Roma con il punteggio di 92-76. I giocatori di entrambe le formazioni hanno contribuito alla partita con diversi punti, tra cui Leggio e Rodriguez per San Giobbe e Bazan e Visintin per la Virtus Roma. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima gara in programma a Casoria.