San Giobbe capitola con la Virtus Roma Ora occhi puntati sulla gara a Casoria
Nel campionato di basket, la squadra di San Giobbe è stata sconfitta dalla Virtus Roma con il punteggio di 92-76. I giocatori di entrambe le formazioni hanno contribuito alla partita con diversi punti, tra cui Leggio e Rodriguez per San Giobbe e Bazan e Visintin per la Virtus Roma. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima gara in programma a Casoria.
VIRTUS ROMA 92 S. GIOBBE BASKET 76 ROMA: Visintin 13, Battistini 12, Majcunic 5, Lenti 2, Arrigoni 3, Spanghero, Bazan 11, Barattini 1, Talone, Rodriguez 12, Leggio 18. Allenatore Mecacci. CHIUSI: Falorni, Natale 5, Bertocco 7, Molinaro 10, Lorenzetti 6, Candotto, Gravaghi 17, Raffaelli 11, Moreno, Petrucci 8, Rasio 9, Minoli 3. Allenatore Zanco. Arbitri: Manganiello, Lillo, Amatori. Parziali: 21-22, 48-39, 70-63. ROMA – Si è chiusa con una sconfitta la stagione regolare dell’Umana San Giobbe con Chiusi che non potrà quindi disporre del vantaggio del fattore campo nel play-in con Casoria mercoledì. A Roma apre la formazione capitolina con la tripla di Leggio, Gravaghi risponde e Raffaelli opera il sorpasso in bello stile.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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