Ploaghe scontro di visioni | Baule sfida Busellu per il Comune

A Ploaghe si svolge una sfida elettorale tra Antonio Baule e Gian Mario Busellu, candidati alla guida del Comune. La competizione riguarda la gestione dei fondi destinati agli spazi pubblici del paese. Entrambi i candidati si presentano con proposte diverse per il futuro del borgo e si confrontano sulla direzione amministrativa da intraprendere. La votazione è prevista per le prossime settimane.

? Cosa sapere Antonio Baule e Gian Mario Busellu si contendono la guida del Comune di Ploaghe.. La sfida elettorale decide la gestione dei fondi per gli spazi comuni del borgo.. La corsa per la guida del Comune di Ploaghe vede protagonisti Antonio Baule e Gian Mario Busellu, due figure che si contendono il futuro della comunità in una sfida elettorale che segna un passaggio cruciale per l’amministrazione locale. Il confronto si accende con la partecipazione di Gian Mario Busellu, candidato sostenuto dalla maggioranza e indicato come il successore naturale di Carlo Sotgiu. Dall’altra parte della barricata si muove Antonio Baule, la cui proposta punta a trasformare la gestione del paese attraverso un modello basato sulla coesione sociale e sulla capacità di integrare le radici storiche con le nuove necessità tecnologiche e organizzative.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ploaghe, scontro di visioni: Baule sfida Busellu per il Comune Notizie correlate Scontro a Milano per il Remigration Summit: Salvini sfida il ComuneIl 18 aprile a Milano, in piazza Duomo, si terrà il Remigration Summit organizzato dai Patrioti per l’Europa. Cascina, sfida elettorale: due visioni opposte per il sindaco? Cosa sapere Elezioni amministrative a Cascina il 24 e 25 maggio tra Enrico Fiorini e Donatella Legnaioli.