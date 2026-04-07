Scontro a Milano per il Remigration Summit | Salvini sfida il Comune

Il 18 aprile a Milano si svolgerà il Remigration Summit, un evento organizzato dai Patrioti per l’Europa e previsto in piazza Duomo. La manifestazione ha suscitato reazioni di contrasto tra le forze politiche e il Comune della città. La presenza di questa iniziativa ha generato discussioni e tensioni pubbliche, con alcune parti che hanno espresso opposizione alla sua realizzazione.

Il 18 aprile a Milano, in piazza Duomo, si terrà il Remigration Summit organizzato dai Patrioti per l’Europa. L’evento vedrà la partecipazione di Matteo Salvini e del presidente della Regione Attilio Fontana, scatenando un acceso scontro tra l’amministrazione comunale e la Lega. La tensione è salita dopo che Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, ha depositato un ordine del giorno per manifestare l’opposizione dell’ente locale alla manifestazione. La proposta impegna sindaco e giunta a condannare fermamente i contenuti dell’incontro, considerandoli in contrasto con i valori democratici e civili della città. L’iniziativa... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro a Milano per il Remigration Summit: Salvini sfida il Comune Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell’estrema destra a MilanoAttilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato... Leggi anche: Milano è "casa di molti popoli": così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in Duomo Argomenti più discussi: Alta tensione in Duomo. Remigration alla leghista. I No Cpr promettono battaglia: A Milano non vi vogliamo; Il sindaco va al raduno contro l’immigrazione. Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietataIl consiglio comunale pronto a chiedere a prefetto e questore una rilfessione sull'opportunità di autorizzare il summit previsto in Duomo per il 18 aprile. Furiosa reazione della Lega ... milanotoday.it Milano è casa di molti popoli: così gli antagonisti si preparano contro il Remigration Summit in DuomoPer il 18 aprile annunciata una mobilitazione diffusa in città. Nella stessa giornata, in piazza del Duomo, le destre europee (e la Lega) si incontreranno per promuovere la remigrazione ... milanotoday.it Il 18 aprile Milano rischia di ospitare il Remigration Summit, un raduno internazionale neofascista che promuove pulizia etnica, supremazia razziale e ideologie in aperto contrasto con la nostra Costituzione. Non possiamo restare in silenzio. Abbiamo scritto u - facebook.com facebook