PlayStation Store | Giochi che verranno rimossi tra maggio e giugno 2026

Tra maggio e giugno 2026, alcuni giochi saranno rimossi dal PlayStation Store, segnando una nuova fase di cambiamenti nella piattaforma. Dopo mesi caratterizzati da varie chiusure e cancellazioni, questa stagione sembra portare meno novità, anche se l’elenco delle rimozioni è comunque rilevante per gli utenti. La rimozione di alcuni titoli dal negozio digitale rappresenta un’ulteriore evoluzione nel settore dei giochi digitali.

Dopo mesi segnati da numerose chiusure e rimozioni, il PlayStation Store entra in una fase apparentemente più tranquilla, ma non per questo meno significativa. Tra maggio e giugno 2026 sono previsti diversi interventi che, pur non coinvolgendo grandi produzioni, raccontano una trasformazione sempre più evidente del catalogo, soprattutto su PlayStation 4. Non si tratta di un’ondata improvvisa, ma di un processo graduale. Alcuni titoli vengono rimossi, altri perdono funzionalità online, mentre altri ancora smettono semplicemente di ricevere supporto. È un cambiamento silenzioso, ma costante, che segna il passaggio verso una nuova fase del mercato.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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