Xbox Game Pass quattro giochi verranno rimossi a fine febbraio 2026 | ecco quali sono

Microsoft ha annunciato che quattro giochi spariranno da Xbox Game Pass a fine febbraio 2026, a causa di scadenze di licenze. La notizia è stata comunicata tramite l’aggiornamento dell’app ufficiale di Xbox, avvenuto a metà febbraio, che ha mostrato i titoli che verranno eliminati dal servizio. Tra i giochi in uscita, alcuni sono molto popolari tra gli utenti, e la decisione ha suscitato reazioni tra i giocatori.

A metà febbraio Microsoft ha aggiornato l’app ufficiale di Xbox, anticipando i giochi che saranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass a fine mese. La comunicazione, arrivata prima dell’annuncio ufficiale della seconda ondata di titoli in arrivo, consente di pianificare le prossime sessioni di gioco. In totale sono quattro i titoli che diventeranno “non più disponibili” dal 28 febbraio 2026. Un numero contenuto, ma con alcune uscite di peso che meritano attenzione. L’elenco comprende i seguenti titoli: Injustice 2. La Terra di Mezzo: L’Ombra della Guerra. Expeditions: A MudRunner Game. Monster Train. 🔗 Leggi su Game-experience.it

