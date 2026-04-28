Dal 3 maggio al 7 giugno, le squadre di Serie C si sfidano nei playoff trasmessi su Sky Sport e NOW. Sono 28 le formazioni coinvolte in 39 partite, una competizione che mette in gioco ogni dettaglio e dove un singolo gol può determinare il passaggio del turno. La fase finale del campionato italiano di terza serie si svolge con un formato eliminatorio, con ogni errore che può costare caro.

28 squadre, un unico obiettivo. 39 partite dove ogni errore si paga e ogni gol può cambiare tutto. I Playoff Serie C Sky Wifi sono la competizione più imprevedibile del calcio italiano — e dal 3 maggio al 7 giugno sono tutti su Sky Sport e in streaming su NOW. Dove tutto può succedere, succede davvero. Un solo vincitore alla fine, ma decine di storie, emozioni e colpi di scena lungo la strada. Il calcio vero, quello che non perdona, è qui. Iscriviti per non perderti nemmeno una partita Commenta qui sotto: quale squadra pensi che vincerà i Playoff Serie C? Digital-News.it: informazione editoriale indipendente con aggiornamenti in tempo reale su TV, Sport, tecnologia e frequenze dal 1997.🔗 Leggi su Digital-news.it

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Playoff Serie C Sky Wifi: 28 squadre, un solo vincitore | Sky Sport e NOW

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