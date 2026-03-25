Sky propone offerte che combinano fibra ottica e televisione in un unico abbonamento, con diverse opzioni disponibili fino al 2026. I piani includono varie velocità di connessione e prezzi, con condizioni che cambiano in base alla durata e ai servizi inclusi. Queste offerte sono rivolte a clienti interessati a un pacchetto integrato di connessione internet e contenuti televisivi.

Le offerte Sky Wifi sono tra le soluzioni più interessanti per chi vuole fibra e TV in un unico abbonamento. Sky Wifi è l’offerta di connettività fissa di Sky Italia, pensata principalmente per chi è già cliente Sky TV o vuole abbinare internet e intrattenimento in un unico bundle. Nel 2026 propone un’unica offerta di fibra ottica a 1 Gbps con un prezzo promozionale competitivo, ma con alcune condizioni specifiche da conoscere prima di attivarla — in primis il vincolo di 18 mesi e l’abbinamento con un abbonamento TV da 9 euro al mese. Questa guida analizza in dettaglio prezzi, copertura, vincoli e confronto con i principali competitor, così da aiutarti a decidere se Sky Wifi è la scelta giusta per la tua situazione. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Offerte Sky Wifi 2026: prezzi, velocità e condizioni della fibra Sky

Articoli correlati

Offerte fibra gennaio 2026: confronto prezzi Vodafone, iliad, WindTre e SkyInizia il nuovo anno risparmiando: ecco la guida definitiva alle promozioni attive questo mese per navigare fino a 5 Gbps e tagliare la bolletta...

Sky WiFi Fibra + TV: Internet a 20,90€ e attivazione GratisL'offerta convergente si rinnova per il nuovo anno: ecco come risparmiare oltre 100€ sui costi iniziali e bloccare il prezzo per 18 mesi Con l’inizio...

Aggiornamenti e notizie su Offerte Sky Wifi 2026 prezzi velocità e...

Temi più discussi: Internet senza linea fissa: 3 offerte di marzo 2026; NOW lancia la sua offerta fibra a meno di 23 euro al mese; Classifica ISP Netflix di febbraio 2025 | Notizie per Risparmiare...; Serie C, le gare della 33^ giornata su Sky.

Serie C, il calendario della 33^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 33^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

Offerte Sky a febbraio 2026: segui l’inizio di MotoGP e F1 e tutto l’intrattenimentoCon l’inizio imminente della nuova stagione di MotoGP e Formula 1, e con Serie A, Serie B e tornei di tennis già in pieno svolgimento, febbraio 2026 è il momento perfetto per valutare un nuovo piano ... facile.it

Velocità, streaming e intrattenimento senza limiti. Con Sky Wifi e Sky TV vivi al massimo serie, show e documentari Sky, senza interruzioni. Passa a trovarci in negozio e scopri di più! - facebook.com facebook