A casa di Alessandro Del Piero, la connessione internet funziona alla grande. Nel nuovo spot di Sky Wifi e Sky TV, Flavia Pennetta e Fabio Fognini si presentano a sorpresa da Alex perché non riuscivano a guardare un match in streaming. Fognini scherza sul fatto che con la connessione lenta è dura seguire le partite.

Sky WiFi Fibra + TV offre un servizio di internet a 20,90€ con attivazione gratuita.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Del Piero, Pennetta e Fognini: La Nuova Campagna Sky Wifi e Sky TV

