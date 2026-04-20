Mgm 2000 da sogno | playoff centrati al debutto in serie A2 Elite

L’Mgm 2000 ha raggiunto i playoff al suo debutto nel campionato di Serie A2 Elite di calcio a 5. La squadra ha ottenuto questa qualificazione nel suo primo anno nel massimo campionato nazionale, segnando un risultato importante per il club. La qualificazione ai playoff rappresenta un passo significativo in una stagione caratterizzata da impegno e crescita. La formazione si prepara ora alle sfide che la attendono in questa fase della competizione.

L’Mgm 2000 scrive un’altra pagina indelebile della sua storia, conquistando lo straordinario traguardo dei playoff alla prima partecipazione nel campionato nazionale di Serie A2 Élite di calcio a 5. Un risultato prestigioso, che ha sorpreso tutti: l’Mgm è stata capace ancora una volta di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Playoff Serie A2: Rieti e Ariccia si sfidano per il sogno promozioneIl PalaMalfatti si prepara a ospitare una sfida decisiva per le ambizioni della New Real Rieti, che domani, sabato 11 aprile alle ore 16, accoglierà... Leggi anche: Serie a2 elite. Atlante, gara da tripla con l’Elledi