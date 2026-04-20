Mgm 2000 sbarca nei playoff | impresa incredibile al debutto

L’Mgm 2000 ha raggiunto i playoff di Serie A2 Élite di calcio a 5 al suo primo tentativo, dopo aver concluso una stagione molto competitiva. La squadra ha ottenuto questa qualificazione in modo sorprendente, dimostrando grande determinazione e capacità nel corso delle partite. La qualificazione ai playoff rappresenta un risultato importante per il club che, alla sua prima partecipazione, ha saputo distinguersi nel campionato.

L’Mgm 2000 compie un’impresa che sfida la logica del debutto, assicurandosi l’accesso ai playoff di Serie A2 Élite di calcio a 5 dopo una stagione di altissimo livello. La squadra di Morbegno ha blindato il quinto posto in classifica grazie a un pareggio per 0-0 ottenuto in trasferta contro l’Atlante Grosseto, confermandosi una realtà capace di imporsi immediatamente nella massima categoria nazionale. Il valore di un traguardo costruito con metodo e cuore. Per comprendere la portata di questo risultato, bisogna guardare oltre il semplice tabellino dello 0-0 ottenuto in territorio toscano. La squadra guidata da mister Pablo Parrilla è riuscita a gestire una situazione psicologica e tecnica estremamente delicata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mgm 2000 sbarca nei playoff: impresa incredibile al debutto Notizie correlate Mgm 2000 da sogno: playoff centrati al debutto in serie A2 EliteL’Mgm 2000 scrive un’altra pagina indelebile della sua storia, conquistando lo straordinario traguardo dei playoff alla prima partecipazione nel... Calcio Cinque. MC deve scalare il Montebianco nel debutto playoff. Al Nonantola serve un’impresa per la salvezzaÈ il giorno dei playoff per il Modena Cavezzo, che dopo una grande stagione chiusa al 5° posto in A2 nella semifinale di andata alle 16 ospita il...