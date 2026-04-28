Nell'undicesima giornata del campionato di calcio a 5 sono stati stabiliti gli otto club qualificati per i playoff. La partita tra la Bar la Coccinella e lo Zeta Club ha determinato la posizione di vertice in classifica, con entrambe le squadre ancora in corsa per il primo posto. Le gare hanno visto vittorie nette da parte di alcune formazioni, confermando le griglie dei quarti di finale.

? Cosa sapere L'undicesima giornata di calcio a 5 definisce le otto squadre per i playoff.. Bar la Coccinella e Zeta Club lottano per il primo posto in classifica.. L’undicesima giornata di campionato calcistico a cinque ha delineato i contorni delle griglie playoff, mentre la metà delle squadre ha già concluso il proprio percorso stagionale dopo i risultati dell’11° turno. La definizione delle otto migliori squadre per la fase finale è ormai un dato di fatto. La battaglia sportiva si sposta ora sulla determinazione delle posizioni di testa di serie: Bar la Coccinella e Zeta Club si contendono il primo posto, mentre la seconda posizione sarà decisa tra Ristorantino Sidun e Gastronomia Cantelli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff calcio a 5: trionfi netti e griglie già definite

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