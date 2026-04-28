Il Patriarca Pierbattista Pizzaballa ha sollevato una questione riguardante l’intelligenza artificiale, chiedendosi quale sia la responsabilità umana se le decisioni sulla vita o sulla morte vengono prese da algoritmi. In un intervento pubblico, ha sottolineato come gli algoritmi possano assumere scelte di carattere etico, fino a ora affidate esclusivamente all’uomo. La riflessione si inserisce nel dibattito sull’etica e i limiti dell’automazione.

Il monito del Patriarca Pierbattista Pizzaballa: «Gli algoritmi compiono scelte etiche fino a ieri in capo solo a noi». E sulla Palestina: «Ognuno tende a percepire il proprio dolore come assoluto, ma c’è differenza tra chi occupa e chi è occupato». «Come stare da cristiani dentro questa situazione di conflitto - politico, militare, spirituale - che sappiamo durerà ancora molti anni?». È la domanda che percorre l’intera lettera pastorale del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, diffusa ieri e intitolata con un verso del Vangelo di Luca: Tornarono a Gerusalemme con grande gioia. Una domanda che non cerca risposte tecniche né soluzioni immediate, ma invita a un discernimento spirituale radicale.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pizzaballa: «Se l’IA decide chi muore che responsabilità resta all’uomo?»

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