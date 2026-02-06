Chi è e cosa fa l'uomo del ghiaccio colui che decide davvero chi vince nel curling alle Olimpiadi

Mark Callan, responsabile dei servizi di manutenzione per la Federazione mondiale di curling, ha il compito di preparare e mantenere il ghiaccio per le Olimpiadi. È lui a decidere come sarà il campo di gara, assicurandosi che sia perfetto per le partite. Con mani esperte, controlla ogni dettaglio del fondo, perché tutto funzioni al meglio durante le competizioni.

Mark Callan è il responsabile dei servizi di manutenzione della Federazione mondiale: è l'uomo del ghiaccio, il signore che si prende cura della manifattura del fondo gara. Postura e movimento non sono casuali ma legati a una tecnica e a un protocollo precisi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Mark Callan

La lotta tra taxi tradizionali e Uber si fa sempre più accesa, tra vantaggi, rischi e sfide.

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mark Callan

Argomenti discussi: Kevin Warsh: chi è (e cosa pensa) il nuovo presidente falco della Fed; Chi è il Prompt Manager e perché può essere la professione del futuro; Potere e controllo dell’informazione nell’era dell’AI: chi decide cosa è reale?; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY.

Chi è e cosa fa il Temporary Manager? Ecco quando un'azienda ne ha (davvero) bisognoIl Temporary Manager è un professionista che viene chiamato svolgere un ruolo cruciale all’interno di un’azienda. Ecco cosa fa, quando è necessario e i compensi previsti per le sue capacità. msn.com

Rottamazione quinquies, come funziona e a chi non convieneDal 20 gennaio è possibile formulare le domande all’Agenzia delle entrate riscossione per ridurre i debiti tributari. I consigli dell’esperto ... lecceprima.it

Famiglia uccisa dal monossido a Lucca, cosa è successo e chi sono le vittime: i Kola venivano dall'Albania. Avevano 48, 43, 22 e 15 anni facebook

"L’Italia e l’Ue, chi fa che cosa" è un percorso formativo, rivolto a funzionari e dirigenti della PA. Via il 12.2 (h10:30), con un webinar dal titolo "L’Ue: le Istituzioni, le fonti normative, il processo legislativo": Info e iscrizioni formez.it/notizie/d/2026… x.com