IA che decide da sola | il nuovo modello che riflette prima

Un team di ricercatori tedeschi ha sviluppato una nuova architettura per i modelli linguistici che permette al sistema stesso di decidere quante volte deve ripensare un problema prima di rispondere. La soluzione, nata dalla collaborazione tra l’Istituto Lamarr, il Fraunhofer IAIS e l’Università di Bonn, introduce meccanismi di loop adattivi e banche di memoria integrate. L’obiettivo è duplice: fornire tempo di riflessione per i problemi matematici e garantire la memorizzazione dei fatti quotidiani senza appesantire eccessivamente il modello con parametri aggiuntivi. I primi risultati indicano che questa struttura ibrida supera le prestazioni dei modelli convenzionali più profondi, ottimizzando l’uso delle risorse computazionali disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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