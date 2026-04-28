In Palestina, si registrano segnalazioni di crimini che coinvolgono civili e strutture civili, con numerosi casi di violenze e danni riportati nelle ultime settimane. Le autorità locali e organizzazioni umanitarie hanno evidenziato la mancanza di protezione adeguata per le fasce più deboli della popolazione. La situazione viene descritta come un’“emergenza silenziosa” che interessa vaste aree della regione, senza ancora un intervento efficace.

"> L’emergenza silenziosa in Palestina. Il conflitto israelo-palestinese continua a dominare i titoli dei giornali, ma un’emergenza silenziosa si sta consumando giorno dopo giorno in Palestina. A richiamare l’attenzione su questa realtà è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, con una lettera pastorale ai fedeli della sua diocesi. Questo documento, privo di diplomatiche ambiguità, definisce chiaramente la distinzione tra chi detiene il potere e chi lo subisce, fornendo una visione sincera della situazione attuale. “Esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato”, scrive Pizzaballa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pizzaballa denuncia i crimini in Palestina: “Il dolore unisce, ma manca la protezione per i deboli.”

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