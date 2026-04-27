Pizzaballa dolore è di tutti ma c' è chi occupa e chi è occupato

Il dolore che coinvolge la Terra Santa si manifesta in modalità diverse, con alcune aree occupate e altre sotto occupazione. Le tensioni e i conflitti persistono, creando situazioni che variano da luogo a luogo. Non tutte le realtà sono uguali, e le differenze si riflettono nelle condizioni di vita delle comunità coinvolte. La complessità delle dinamiche sul territorio rende difficile una narrazione univoca delle sofferenze che si vivono quotidianamente.

Il dolore attraversa tutta la Terra Santa ma le situazioni "non sono tutte identiche". Non si può "stilare una graduatoria della sofferenza" ma "esiste una differenza tra chi esercita il potere e chi lo subisce, tra chi governa e chi è governato, tra chi possiede le armi e chi ne è minacciato, tra chi occupa e chi è occupato". Lo scrive il cardinale di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, in una lettera pastorale ai fedeli della sua diocesi sottolineando che "le responsabilità sono diverse. Riconoscere questa differenza è un atto di rispetto verso la giustizia e la verità". Serve "guarigione dall'odio e dalla memoria tossica"....🔗 Leggi su Lanazione.it

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