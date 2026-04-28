Più ore al nido senza costi per le famiglie | il piano da 3 milioni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha approvato un nuovo piano da tre milioni di euro destinato a sostenere le famiglie con bambini piccoli. Le risorse sono destinate a finanziare il prolungamento dell’orario di apertura dei nidi comunali, coprendo gli anni scolastici 2026-2027 e 2027-2028. Questa misura mira ad offrire più ore di assistenza ai genitori che lavorano, senza richiedere loro costi aggiuntivi.

Tre milioni di euro per aiutare i genitori lavoratori a conciliare famiglia e impiego. La regione Piemonte ha stanziato nuove risorse per finanziare il prolungamento dell'orario dei nidi comunali, coprendo le annualità 2026-2027 e 2027-2028. L'iniziativa permette alle amministrazioni locali di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Asili nido, tre milioni dalla Regione Piemonte per l’estensione degli orari: aperture anche nelle vacanze natalizieLa Regione Piemonte rilancia il sostegno ai servizi per la prima infanzia con uno stanziamento di tre milioni di euro destinato al prolungamento... Leggi anche: Oltre 650 bimbi senza posto al nido: "Le famiglie chiedono servizi veri, non giocattoli" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Continua il prolungamento orario dei nidi comunali; Click day per il voucher da 1.200 euro per i bambini, il sito non regge: genitori arrabbiatissimi, attacco hacker o disorganizzazione?; Troppe richieste per Vesta bis, sito bloccato e 4 ore di attesa; In tilt per oltre un'ora il sito Vesta Piemonte per ottenere i bonus regionali. Asili nido, tre milioni dalla Regione Piemonte per l’estensione degli orari: aperture anche nelle vacanze natalizieLa Regione Piemonte rilancia il sostegno ai servizi per la prima infanzia con uno stanziamento di tre milioni di euro destinato al prolungamento dell’orario nei nidi comunali per gli anni educativi 20 ... orizzontescuola.it Piemonte, dalla Regione 3 milioni per i nidi comunaliLa Regione Piemonte stanzia tre milioni di euro per il prolungamento dell'orario nei servizi per l'infanzia comunali per le annualità 2026-2027 e 2027-2028. (ANSA) ... ansa.it La Regione Piemonte rinnova il proprio impegno concreto a sostegno delle famiglie, stanziando tre milioni di euro per il prolungamento dell’orario nei servizi per l’infanzia comunali per le annualità 2026-2027 e 2027-2028. Grazie a questa misura i Comuni ch - facebook.com facebook @SalonedelLibro 2026: la Regione Piemonte sostiene i giovani e la lettura con due iniziative per i ragazzi e le ragazze! I buoni sono validi dal 14 al 18 maggio 2026 presso gli editori aderenti. Scarica il Buono da leggere regione.piemonte.it/web/pinforma/n x.com