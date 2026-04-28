Asili nido tre milioni dalla Regione Piemonte per l’estensione degli orari | aperture anche nelle vacanze natalizie

La Regione Piemonte ha annunciato uno stanziamento di tre milioni di euro destinato all’estensione degli orari dei nidi comunali per gli anni educativi 2026-2027 e 2027-2028. La misura prevede anche l’apertura durante le vacanze natalizie, con l’obiettivo di supportare le famiglie e migliorare l’offerta dei servizi per la prima infanzia. La decisione si inserisce in un piano di interventi regionali rivolti ai servizi educativi.

La Regione Piemonte rilancia il sostegno ai servizi per la prima infanzia con uno stanziamento di tre milioni di euro destinato al prolungamento dell’orario nei nidi comunali per gli anni educativi 2026-2027 e 2027-2028. L’intervento, annunciato dalla Regione, si inserisce nel quadro delle politiche per la conciliazione tra tempi di vita e lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Buoni educativi per gli asili nido pugliesi, la Regione Puglia sblocca stanziamento da 6 milioniLa Regione Puglia, con una delibera di Giunta, ha stanziato circa 6,1 milioni di euro per coprire completamente la richiesta dei buoni educativi per... Leggi anche: Tre nuovi asili nido per 136 posti. Investimenti per quasi 7 milioni. Al via le iscrizioni di grandi e piccoli Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Regione, 3 milioni per il prolungamento dell’orario dei nidi comunali; La Regione stanzia 3 milioni per il prolungamento dell'orario nei nidi comunali; Nidi comunali, il Piemonte stanzia 3 milioni per prolungare gli orari. Piemonte, dalla Regione 3 milioni per i nidi comunaliLa Regione Piemonte stanzia tre milioni di euro per il prolungamento dell'orario nei servizi per l'infanzia comunali per le annualità 2026-2027 e 2027-2028. (ANSA) ... ansa.it @SalonedelLibro 2026: la Regione Piemonte sostiene i giovani e la lettura con due iniziative per i ragazzi e le ragazze! I buoni sono validi dal 14 al 18 maggio 2026 presso gli editori aderenti. Scarica il Buono da leggere regione.piemonte.it/web/pinforma/n x.com Missione istituzionale a Bruxelles per il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e per il collega della Liguria Marco Bucci, protagonisti di una giornata di incontri ai vertici delle istituzioni europee con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Regioni nel cont - facebook.com facebook